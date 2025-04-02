Йокич — о рекорде по очкам при трипл-дабле: «Спортсмены рождены для этого»

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свой рекорд НБА по очкам, набранным при трипл-дабле.

«Мы рождены для этого. Мы тренируемся с самого детства. Я считаю, что лошади, по сути, как спортсмены. Они действительно похожи на нас. Они рождены, чтобы бегать, а мы рождены, чтобы играть», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Йокич набрал 61 очко в игре против «Миннесоты» (139:140) в регулярном чемпионате НБА. Также на его счету 10 подборов и 10 результативных передач. Ранее ни один игрок не оформлял трипл-дабл при таком количестве набранных очков.

Также 30-летний серб обновил личный рекорд по очкам за игру в НБА.