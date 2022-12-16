Йокич стал первым обладателем награды имени Майкла Джордана

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком, которому вручили новую награду MVP, получившую название в честь легенды НБА Майкла Джордана.

После матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном» (141:128) главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун вручил награду 27-летнему сербу, который является действующим MVP лиги.

No DPOG chain... but an MVP trophy will do ? pic.twitter.com/sJrrG4lgcJ — Denver Nuggets (@nuggets) December 15, 2022

Новая награда высотой 23,6 дюйма (60 см), весом 23,6 фунта (10,7 кг), что является отсылкой к игровому номеру Джордана и шести титулам НБА с «Чикаго», а пять граней основания символизируют пять наград MVP.

Майкл Джордан принимал участие в проектировании трофея.