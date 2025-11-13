Йокич установил рекорд по очкам за стартовую четверть среди центровых в НБА

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич установил рекорд в матче регулярного чемпионата НБА против «Клипперс».

Игра прошла в четверг, 13 ноября, и завершилась победой «Наггетс» со счетом 130:116. На счету Йокича 55 очков, 12 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 34 минуты игрового времени на площадке. В первой четверти 30-летний серб набрал 25 очков, что является лучшим результатом среди центровых в истории НБА.

Ранее рекорд принадлежал Энтони Дэвису, который в 2017 году оформил 24 очка за стартовую четверть. Столько же в разные годы набирал сам Йокич (2021) и Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (2024).