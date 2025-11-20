Йокич в третий раз подряд оформил трипл-дабл в матчах НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче НБА подряд.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:118) он набрал 28 очков, сделал 11 подборов и 12 результативных передач, оформив третий трипл-дабл подряд.

В предыдущей игре с «Чикаго Буллз» (127:130) Йокич набрал 36 очков, сделал 18 подборов и 13 передач. А в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:112) на его счету 27 очков, 12 подборов и 11 передач.

В этом сезоне Йокич сыграл 14 матчей, в среднем набирая 29,1 очка, делая 13,2 подбора и 11,1 передачи.