Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:36

Йонас Валанчюнас повторил уникальный рекорд результативности в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас повторил уникальный рекорд результативности НБА в матче регулярного чемпионата против «Милуоки» (119:128).

Литовец стал четвертым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать 35 очков, а также сделать 15 подборов, 5 результативных передач и забросить 7 трехочковых в одной игре. До него это делали только Винс Картер, Джеймс Харден и Лука Дончич.

В матче с «Милуоки» Валанчюнас набрал 37 очков, сделал 18 подборов, отдал 5 передач и забросил 7 из 10 трехочковых.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
Йонас Валанчюнас
2
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД
В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Лейкерс» без Леброна и Дэвиса разгромно проиграли «Финиксу»