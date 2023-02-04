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НБА

Сегодня, 07:21

«Юта» дома потерпела поражение от «Атланты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта» в выездном матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Юту» — 115:108. «Хокс» одержали вторую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Трей Янг набрал 27 очков в составе победителей. У проигравшей команды дабл-дабл оформил форвард Лаури Маркканен.

«Юта» с результатом 27-27 занимает 8-е место в Западной конференции, «Атланта» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 27:26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Атланта» — 108:115 (22:32, 28:30, 28:29, 30:24)

Ю: Маркканен (25 + 10 подборов), Кларксон (24), Конли (20).

А: Янг (27), Хантер (26), Оконгву (15 + 11 подборов).

БК Атланта Хокс
БК Юта Джаз
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