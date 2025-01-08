«Юта» проиграла «Атланте», Маркканен набрал 35 очков

«Юта» на своем паркете проиграла «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:124. «Хокс» прервали свою серию из трех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 35 очков. Разыгрывающий защитник Трэй Янг оформил дабл-дабл — 24 очка и 20 подборов.

«Атланта» с результатом 19-18 занимает 7-е место в Восточной конференции. «Юта» располагается на 14-й строчке в Западной конференции — 9-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Атланта» — 121:124 (32:36, 30:29, 27:28, 32:31)

Ю: Маркканен (35), Секстон (24), Кесслер (21 + 10 подборов), Миллс (13).

А: Янг (24 + 20 передач), Капела (18), Хантер (17), Дэниэлс (16).