«Юта» победила «Бостон» благодаря броску Хортона-Такера и блоку Кесслера

«Юта» дома победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:117.

Победу «Джаз» принес точный бросок защитника Талена Хортона-Такера за 35 секунд до конца встречи и спасительный блок-шот центрового Уокера Кесслера за 1 секунду до конца игры.

(Ю): Маркканен — 28 очков и 10 подборов, Хортон-Такер — 19+7+5.

(Б): Браун — 25 очков и 6 подборов, Уильямс — 23 очка, Тэйтум — 15 очков.

«Мемфис» дома обыграл «Голден Стэйт» — 133:119.

(М): Джексон — 31 очко и 7 подборов, Бэйн — 26 очков.

(ГС): Куминга — 24 очка и 8 подборов, Пул — 21 очко, Карри — 16 очков и 8 подборов, Томпсон — 14 очков.

«Чикаго» дома разобрался с «Майами» — 113:99.

(Ч): Дерозан — 24 очка и 10 передач, Лавин — 18+7.

(М): Батлер — 24 очка и 7 подборов, Адебайо — 23+7, Струс — 20 очков.

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«Юта» — «Бостон» — 118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)

19 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)

19 марта. Мемфис. «FedExForum».

«Чикаго» — «Майами» — 113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)

19 марта. Чикаго. «United Center».