«Юта» одержала победу над «Далласом», Дончич набрал 37 очков

«Юта» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113. «Маверикс» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, набравший 37 очков.

«Даллас» с результатом 5-7 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Юта» занимает 14-е место — 3-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Даллас» — 115:113 (27:28, 34:36, 38:21, 16:28)

Ю: Коллинз (28), Кларксон (20), Секстон (16), Джордж (14), Филиповски (14), Маркканен (13).

Д: Дончич (37), Маршалл (19), Томпсон (17), Граймс (15).