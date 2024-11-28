«Денвер» обыграл «Юту», Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:103. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

В другой игре «Финикс» на своем паркете потерпел поражение от «Бруклина» -117:127.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Денвер» — 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)

Ю: Секстон (26), Джордж (23), Кесслер (16 + 12 подборов), Сенсабо (13).

Д: Йокич (30 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (22), Портер (19).

«Финикс» — «Бруклин» — 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)

Ф: Букер (31), Дюрант (30), Бил (17).

Б: Мартин (30), Шредер (29), Уотфорд (18), Симмонс (14).