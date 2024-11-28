«Денвер» обыграл «Юту», Йокич оформил дабл-дабл

Сегодня, 07:47
«Денвер» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:103. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.
В другой игре «Финикс» на своем паркете потерпел поражение от «Бруклина» -117:127.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Денвер» — 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)
Ю: Секстон (26), Джордж (23), Кесслер (16 + 12 подборов), Сенсабо (13).
Д: Йокич (30 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (22), Портер (19).
«Финикс» — «Бруклин» — 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)
Ф: Букер (31), Дюрант (30), Бил (17).
Б: Мартин (30), Шредер (29), Уотфорд (18), Симмонс (14).