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НБА

Сегодня, 09:53

«Финикс» на выезде обыграл «Юту», у Дюранта 38 очков

Сергей Разин
корреспондент
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту» со счетом 131:128.

Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. Защитник «Джаз» Джоржан Кларксон набрал 37 очков.

После этого матча «Финикс» с 6 победами в 12 играх занимает восьмое место в Западной конференции, «Юта» с 4 победами 12 встречах — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Финикс» — 128:131 (38:41, 37:34, 24:27, 29:29)

«ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 104:100 (29:23, 19:27, 31:27, 25:23)

18 ноября.

БК Финикс Санс
БК Юта Джаз
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