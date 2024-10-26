Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:56

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефен Карри и Брайс Сенсабо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Голден Стэйт» в гостях переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:86. «Уорриорз» одержали вторую победу в двух встречах на старте сезон. У «Джаз» два поражения.

Атакующий защитник Бадди Хилд стал самым результативным игроком, набрав 27 очков. У разыгрывающего защитника Стефена Карри — 20 очков.

«Голден Стэйт с результатом 2-0 лидирует в Западной конференции. «Юта» — последняя.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Голден Стэйт» — 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)

Ю: Коллинз (14), Маркканен (13), Джордж (12), Секстон (12).

Г: Хилд (27), Карри (20), Подземски (15), Джексон-Дэвис (12), Муди (12).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Юта Джаз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
Сегодня
Вчера
Неделя