«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Юту»

«Голден Стэйт» в гостях переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:86. «Уорриорз» одержали вторую победу в двух встречах на старте сезон. У «Джаз» два поражения.

Атакующий защитник Бадди Хилд стал самым результативным игроком, набрав 27 очков. У разыгрывающего защитника Стефена Карри — 20 очков.

«Голден Стэйт с результатом 2-0 лидирует в Западной конференции. «Юта» — последняя.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Голден Стэйт» — 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)

Ю: Коллинз (14), Маркканен (13), Джордж (12), Секстон (12).

Г: Хилд (27), Карри (20), Подземски (15), Джексон-Дэвис (12), Муди (12).