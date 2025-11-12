«Юта» разгромила «Индиану»

«Юта» на своем паркете обыграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 152:128.

Форвард «Джаз» Лаури Маркканен набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Юта» с результатом 4-7 идет на 10-й строчке в Западной конференции. «Индиана» занимает 13-ю строчку в Восточной конференции — 1-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Индиана» — 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37)

Ю: Маркканен (35), Бэйли (20), Михайлюк (20), Сенсабо (16), Филиповски (16).

И: Сиакам (27), Нембхард (25), Несмит (17), Джексон (12 + 10 подборов), Макконнелл (12).