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Сегодня, 07:15

«Юта» выиграла у «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» на своем паркете переиграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:118. Для «Джаз» это первая победа в сезоне.

Самым результативным игроком в составе победителей стал финский форвард Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов.

«Юта» с результатом 1-1 занимает 10-е место в Западной конференции, а «Клипперс» с аналогичными результатами — шестые.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Клипперс» — 120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)

Ю: Маркканен (35 + 12 подборов), Олиник (15), Секстон (13), Кларксон (13), Коллинз (13 + 12 подборов).

К: Джордж (36), Леонард (25), Пауэлл (20), Хайлэнд (12).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Юта Джаз
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