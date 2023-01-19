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НБА

Сегодня, 07:23

«Юта» дома выиграла у «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» на своем паркете обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:103. «Джаз» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лаури Маркканен, который оформил дабл-дабл.

«Юта» с результатом 24-24 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Клипперс» занимают 10-ю строчку — 23-24.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Клипперс» — 126:103 (36:26, 32:30, 27:25, 31:22)

Ю: Маркканен (34 + 12 подборов), Конли (17), Кларксон (16), Кесслер (13 + 11 подборов), Бизли (13).

К: Пауэлл (30), Зубац (15 + 12 подборов), Батюм (11), Джексон (11).

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Юта Джаз
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