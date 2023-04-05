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37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» в овертайме переиграть «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент
5 апреля. &amp;quot;Юта&amp;quot; - &amp;quot;ЛА Лейкерс&amp;quot; - 133:135 ОТ. Леброн Джеймс (справа).
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» на выезде выиграли у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 135:133 ОТ. «Джаз» потерпели третье поражение. Команда из Лос-Анджелеса продлила победную серию до четырех встреч.

Форвард гостей Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.

«Лейкерс» с результатом 41-38 идут на 6-м месте в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 36-43.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 133:135 ОТ (33:34, 24:34, 36:29, 31:27, 9:11)

Ю: Хортон-Такер (23), Олиник (23), Агбаджи (22), Джонс (16).

Л: Джеймс (37), Ривз (28), Дэвис (21 + 14 подборов), Шредер (18).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Юта Джаз
Леброн Джеймс
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