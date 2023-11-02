Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:42

«Мемфис» потерпел пятое подряд поражение на старте сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Юта» выиграла у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:109. Для «Гриззлис» это пятое поражение в пяти встречах на старте сезона.

Разыгрывающий защитник «Джаз» Коллин Секстон стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка.

«Юта» с результатом 2-3 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Мемфис» с 0-5 — последний.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Мемфис» — 133:109 (42:19, 37:27, 25:33, 29:30)

Ю: Секстон (23), Кларксон (20), Маркканен (19 + 11 подборов), Коллинз (16).

М: Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Уильямс (12), Лофтон (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Юта Джаз
1
0
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» победил «Чикаго» и одержал четвертую победу подряд

«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» и продлил победную серию