«Мемфис» потерпел пятое подряд поражение на старте сезона

«Юта» выиграла у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:109. Для «Гриззлис» это пятое поражение в пяти встречах на старте сезона.

Разыгрывающий защитник «Джаз» Коллин Секстон стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка.

«Юта» с результатом 2-3 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Мемфис» с 0-5 — последний.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Мемфис» — 133:109 (42:19, 37:27, 25:33, 29:30)

Ю: Секстон (23), Кларксон (20), Маркканен (19 + 11 подборов), Коллинз (16).

М: Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Уильямс (12), Лофтон (12).