Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Юту»

«Милуоки» обыграл «Юту» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 144:116.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Симоне Фонтеккио, набравший 26 очков. Яннис Адетокунбо из «Милуоки» сделал дабл-дабл, у него 24 очка и 11 передач.

«Милуоки» одержал третью победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции НБА. «Юта» потерпела второе поражение кряду, команда занимает 12-ю строчку в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Милуоки» — 116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)

Ю: Фонтеккио (26)Ю, Олиник (16), Хортон-Такер (13)

М: Аллен (25), Адетокунбо (24 + 11 передач), Коннотон (22)

25 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».