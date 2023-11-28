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Сегодня, 07:36

«Юта» победила «Нью-Орлеан»

Руслан Минаев
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«Юта» дома обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:112.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Зайон Уильямсон — 26 очков.

«Юта» одержала вторую победу подряд. «Джаз» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции — 6 побед в 17 матчах.

«Пеликанс» потерпели второе поражение подряд. Команда занимает 9-е место в таблице «Запада» — 9 побед и 9 поражений.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 114:112 (32:24, 25:31, 31:33, 26:24)

Ю: Джордж (19), Кларксон (16+10 передач), Фонтеккио (14)

Н-О: Уильямсон (26+7 передач), Ингрэм (25), Валанчюнас (14+13 подборов)

28 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Юта Джаз
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