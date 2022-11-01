«Юта» обыграла «Мемфис», «Клипперс» переиграли «Хьюстон»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Мемфис» со счетом 121:105.

Самым результативным игроком «Юты» стал Лаури Маркканен, набравший 31 очко, 12 подборов и 2 передачи. Самым результативным среди игроков «Мемфиса» стал Джа Морант, записавший на свой счет 37 очков, 5 подборов и 3 передачи.

В другом матче «Клипперс» одержали волевую победу над «Хьюстоном» — 95:93.

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«Юта» — «Мемфис» — 121:105 (23:26, 38:18, 36:30, 24:31)

1 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 95:93 (30:23, 21:29, 22:24, 22:17)

1 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».