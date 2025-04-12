«Юта» проиграла «Оклахоме»

12 апреля, 06:56
«Юта» на своем паркете проиграла «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:145.
Атакующий защитник «Тандер» Аарон Уиггинс набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Оклахома» занимает первое место в Западной конференции с результатом 67-14. «Юта» идет последней — 17-64.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Оклахома-Сити» — 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)
Ю: Михайлюк (27), Сенсабо (25), Джузэнг (16), Филиповски (15 + 13 подборов).
О: Уиггинс (35), Джо (32), К. Уильямс (18), Джейлин Уильямс (15 + 12 подборов + 11 передач).