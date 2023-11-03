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30 очков Банкеро помогли «Орландо» переиграть «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 ноября. «Юта» — «Орландо» — 113:115.
Фото USA Today Sports
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«Юта» на своем паркете проиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:115.

Форвард Паоло Банкеро стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Джаз» с результатом 2-4 идут на 13-й строчке Западаной конференции. «Мэджик» занимают 4-ю строчку в Восточной конференции — 3-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Орландо» — 113:115 (34:30, 24:36, 28:24, 27:25)

Ю: Маркканен (22), Кларксон (21), Коллинз (20 + 10 подборов), Хортон-Такер (15).

О: Банкеро (30), Ф. Вагнер (21), Энтони (18), Картер (14 + 10 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Юта Джаз
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