30 очков Банкеро помогли «Орландо» переиграть «Юту»

«Юта» на своем паркете проиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:115.

Форвард Паоло Банкеро стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Джаз» с результатом 2-4 идут на 13-й строчке Западаной конференции. «Мэджик» занимают 4-ю строчку в Восточной конференции — 3-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Орландо» — 113:115 (34:30, 24:36, 28:24, 27:25)

Ю: Маркканен (22), Кларксон (21), Коллинз (20 + 10 подборов), Хортон-Такер (15).

О: Банкеро (30), Ф. Вагнер (21), Энтони (18), Картер (14 + 10 подборов).