«Юта» обыграла «Портленд». Кларксон набрал 30 очков

«Юта» переиграла «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:99. «Трэйл Блэйзерс» потерпели четвертое поражени подряд.

Атакующий защитник Джордан Кларксон стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Юта» с результатом 4-7 идет на 11-й строчке в Западной конференции. «Портленд» располагается на 13-м месте — 3-7.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Портленд» — 115:99 (36:28, 31:30, 28:28, 20:13)

Ю: Кларксон (30), Маркканен (21), Джордж (15), Коллинз (14), Секстон (13, Олиник (12 + 12 подборов).

П: Грант (26), Эйтон (22 + 10 подборов), Шарп (17), Уокер (12).