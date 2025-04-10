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10 апреля, 06:51

«Юта» обыграла «Портленд», несмотря на 37 очков Шарпа

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» в овертайме переиграла «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126 ОТ.

Форвард «Джаз» Кайл Филиповски оформил дабл-дабл — 30 очков и 18 подборов.

«Юта» прервала серию поражений и с результатом 17-63 идет последней в Западной конференции. «Портленд» занимает 12-ю строчку — 35-45.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Портленд» — 133:126 ОТ (24:28, 31:24, 25:33, 34:29, 19:12)

Ю: Филиповски (30 + 18 подборов), Сенсабо (22), Джордж (18).

П: Шарп (37), Камара (16), Рупер (16), Уокер (15).

Баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
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