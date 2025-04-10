«Юта» обыграла «Портленд», несмотря на 37 очков Шарпа

«Юта» в овертайме переиграла «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126 ОТ.

Форвард «Джаз» Кайл Филиповски оформил дабл-дабл — 30 очков и 18 подборов.

«Юта» прервала серию поражений и с результатом 17-63 идет последней в Западной конференции. «Портленд» занимает 12-ю строчку — 35-45.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Портленд» — 133:126 ОТ (24:28, 31:24, 25:33, 34:29, 19:12)

Ю: Филиповски (30 + 18 подборов), Сенсабо (22), Джордж (18).

П: Шарп (37), Камара (16), Рупер (16), Уокер (15).