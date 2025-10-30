«Портленд» выиграл у «Юты»

«Юта» на своем паркете проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:136.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 32 очка.

«Портленд» с результатом 3-2 идет на 5-м месте в Западной конференции. «Юта» располагается на 7-й строчке — 2-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Портленд» — 134:136 (43:33, 30:46, 23:38, 38:19)

Ю: Маркканен (32), Джордж (29), Кесслер (18 + 12 подборов), Нуркич (13).

П: Холидэй (27), Авдия (19), Шарп (18), Грант (18).