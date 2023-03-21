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Сегодня, 06:27

«Юта» переиграла «Сакраменто». Фокс набрал 37 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» выиграла у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:120. «Джаз» прервали трехматчевую победную серию «Кингз».

Разыгрывающий защитник Де'Аарон Фокс набрал 37 очков в составе проигравшей команды.

«Сакраменто» идет на 3-м месте в Западной конференции с результатом 43-28. «Юта» располагается на 9-й строчке — 35-36.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сакраменто» — 128:120 (40:19, 28:33, 27:43, 33:25)

Ю: Агбаджи (27), Олиник (19 + 10 подборов), Данн (18 + 10 передач).

С: Фокс (37), Мюррэй (22), Барнс (16), Монк (15).

БК Сакраменто Кингз
БК Юта Джаз
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