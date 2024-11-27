Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:37

«Сан-Антонио» переиграл «Юту», Вембаньяма набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в матче Кубка НБА — 128:115.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Сан-Антонио» с результатом 10-8 занимает 10-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 14-й строчке — 4-13.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Юта» — «Сан-Антонио» — 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)

Ю: Джордж (26), Секстон (20), Коллинз (20 + 13 подборов), Сенсабо (16), Маркканен (14).

С: Вембаньяма (34), Касл (23), Шэмпени (15), Пол (14).

Баскетбол
НБА
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Сегодня
Вчера
Неделя