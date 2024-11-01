Дабл-дабл Вембаньяма принес «Сан-Антонио» победу над «Ютой»

«Сан-Антонио» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:88. «Джаз» потерпели пятое поражение в пяти играх на старте сезона.

Французский форвард «Спэрс» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 25 очками и 10 подборами.

«Сан-Антонио» с результатом 2-3 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Юта» — последняя (0-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сан-Антонио» — 88:106 (30:19, 23:28, 14:30, 21:29)

Ю: Секстон (16), Джордж (15), Коллинз (14 + 11 подборов), Филиповски (12).

С: Вембаньяма (25 + 10 подборов), Пол (19 + 10 передач), К. Джонсон (13).