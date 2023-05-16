«Юта» всерьез заинтересована в обмене Луки Дончича

«Юта» всерьез настроена выменять защитника «Далласа» Луку Дончича, сообщает The Salt Lake Tribune.

Ранее The Athletic информировало о том, что за ситуацией с будущим игрока внимательно наблюдает руководство «Джаз».

Отмечается, что при переговорах клуб может подключить драфт-пики, приобретенные после обменов Донована Митчелла в «Кливленд» и Руди Гобера в «Миннесоту».

В прошлом сезоне «регулярки» НБА 24-летний Дончич провел 66 матчей и в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и 8 передач.

Его контракт с «Далласом» действует до 2027 года. В сезоне-2026/27 будет действовать опция игрока.