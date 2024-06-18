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Сегодня, 07:22

Браун: «Разделю приз самому ценному игроку финала со своими братьями в «Бостоне»

Руслан Минаев
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Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал получение награды самому ценному игроку финала НБА.

В пяти матчах 27-летний американец в среднем набирал 20,8 очка, 5,4 подбора, 5 результативных передач и 1,6 перехвата.

«Это работа всей команды, и я разделю награду со своими братьями и, конечно, с Джейсоном Тейтумом. Он был со мной на протяжении всего пути, поэтому мы разделим это вместе.

Весь год мы слушали истории о «Бостоне» прошлых лет. Последние 6-8 месяцев, мы выслушивали о собственных недостатках, которые были у нас в прошлом. Это новая команда. Мы сделали работу над ошибками, и это сработало. Мы нашли способ победить», — цитирует Брауна ESPN.

«Селтикс» обыграли «Даллас» со счетом 4-1 в серии.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
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