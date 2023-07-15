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Сегодня, 08:17

Защитник «Бостона» Джейлен Браун может подписать крупнейший контракт в истории НБА

Руслан Минаев
Джейлен Браун.
Фото Global Look Press
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Защитнику «Бостона» Джейлену Браун могут предложить 5-летний контракт на 304 миллиона долларов — крупнейший в истории НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что за последний год соглашения предусмотрена зарплата 70 миллионов долларов за сезон.

Действующий контракт 26-летнего игрока истекает в конце сезона-2023/24. Браун выступает за «Бостон» с 2016 года. В прошедшем сезоне он в среднем набирал 26,6 очка, 6,9 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата за 36 минут игрового времени.

В сезоне-2022/23 он был приглашен для участия в Матче всех звезд НБА, а также попал во вторую сборную НБА.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
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