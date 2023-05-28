Защитник «Бостона» Уайт забросил победный бросок за 0,3 секунды до конца в матче с «Майами»

Защитник «Бостона» Деррик Уайт забросил победный бросок за 0,3 секунды до конца в шестом матче с «Майами» (104:103) в серии финала «Востока» плей-офф НБА.

Перед этим у «Селтикс» было владение за 3 секунды до конца матча — в итоге бросок на победу исполнял Маркус Смарт, но промахнулся. Первым на подборе был Уайт, который переправил мяч в корзину за 0,3 секунды до конца встречи. Судьям понадобился повтор, чтобы зафиксировать попадание.

«Селтикс» стали четвертой командой, которая отыгралась в плей-офф НБА, уступая 0-3 в серии.

Седьмой матч финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майми» пройдет в Бостоне 30 мая. Начало — в 3.30 мск.