13 ноября, 23:50

Дёмин рассказал, на что тратит и на чем экономит в Нью-Йорке

Руслан Минаев

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин рассказал об адаптации к жизни в Нью-Йорке. Россиянин заявил, что удивлен разницей в цене после переезда из Юты.

«После Юты приехать в Нью-Йорк и платить такую аренду — тяжело. Не буду лгать, это было непросто морально. Нужно покупать одежду, мебель — все здесь стоит дорого. Теперь ведь нужно соответствовать статусу. Но посмотрим. Машину в этом году покупать не собираюсь, хочу быть умнее с деньгами и искать надежные варианты для инвестиций», — сказал Дёмин во время интервью на Youtube-канале From The Logo with Jimmer Fredette.

Егор Дёмин в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

Дёмин принял участие в 10 играх за «Брулин» в НБА, в среднем набирая 7,1 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи. 12 ноября он провел свой самый результативный матч в лиге — в игре против «Торонто» (109:119) Дёмин набрал 16 очков.

Telegram Дзен Max
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
Читайте также
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
