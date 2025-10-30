Видео
НБА. Новости
30 октября, 08:15

Защитник «Далласа» Уильямс — об инциденте с марихуаной: «Я хочу понести полную ответственность»

Павел Лопатко

Защитник «Далласа» Брэндон Уильямс прокомментировал свое задержание в связи с обвинением в хранении марихуаны.

«Я не могу вдаваться в подробности. Я просто хочу извиниться за это. Я хочу понести полную ответственность», — цитирует 25-летнего американца AP.

Баскетболиста задержали при попытке пронести через службу безопасности аэропорта 36 г наркотика. Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд рассказал, что Уильямс посещал похороны друга.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой» (107:105) 30 октября Уильямс стал самым результативным в своей команде — набрал 20 очков. При этом он начинал игру на скамейке запасных.

