23 октября, 13:43

Защитник «Филадельфии» Эджкомб показал третий результат по набранным очкам в дебютном матче в НБА

Павел Лопатко

Атакующий защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб показал третий результат по набранным очкам (34) в дебютном матче в НБА, сообщает ESPN.

20-летний уроженец Багамских Островов помог своей команде одержать победу над «Бостоном» в регулярном чемпионате НБА (117:116).

Рекорд по набранным очкам в дебютном матче принадлежит центровому «Филадельфии» Уилту Чемберлену, который в 1959 году набрал 43 очка. В 1954 году защитник «Милуоки» Фрэнк Селви показал результат в 35 очков.

В 2025 году Эджкомб был выбран «Филадельфией» под общим третьим номером драфта НБА.

