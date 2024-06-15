Защитник «Филадельфии» Пэйн арестован за дачу ложных показаний

Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Кэмерон Пэйн был арестован полицией, сообщает TMZ Sports.

По информации источника, 29-летнему американцу были предъявлены обвинения в неверной идентификации и выдаче ложных сведений полицейским, которые прибыли на место вызова для проверки информации о нарушениях общественного порядка. После беседы баскетболист был отпущен домой.

Сезон-2023/24 Пэйн начинал в «Милуоки», но по ходу регулярного чемпионата был обменян в «Филадельфию». За «Севенти Сиксерс» он сыграл 32 матча, набирая в среднем по 9,1 очка, 1,7 подбора и 3,0 передачи.