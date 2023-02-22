Защитник «Голден Стэйт» Карри вернулся к тренировкам

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри возобновил тренировки. Как сообщает NBC Sports, баскетболист уже выполняет легкие бесконтактные упражнения на площадке.

34-летний американец не играет с 4 февраля, так как повредил ногу во время третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Далласом» (119:113). В одном из моментов он столкнулся с Маккинли Райтом и досрочно покинул площадку.

Из-за травмы американский защитник пропустил Матч звезд НБА, который прошел в минувшие выходные в Солт-Лейк-Сити.

В этом сезоне Карри сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,4 очка и делая по 6,3 подбора и 6,4 передачи.