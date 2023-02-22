0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:07

Защитник «Голден Стэйт» Карри вернулся к тренировкам

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри возобновил тренировки. Как сообщает NBC Sports, баскетболист уже выполняет легкие бесконтактные упражнения на площадке.

34-летний американец не играет с 4 февраля, так как повредил ногу во время третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Далласом» (119:113). В одном из моментов он столкнулся с Маккинли Райтом и досрочно покинул площадку.

Из-за травмы американский защитник пропустил Матч звезд НБА, который прошел в минувшие выходные в Солт-Лейк-Сити.

В этом сезоне Карри сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,4 очка и делая по 6,3 подбора и 6,4 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
Обсудить
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
И больше, и меньше: как изменится система образования в России
Гостиница «МКМ» загорелась в центре Москвы
Шесть человек погибли при пожаре в доме с отелем в Москве
Путин заявил о выходе России на новый цикл развития экономики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бруклин» продлил контракт с главным тренером Воном

«Атланта» уволила главного тренера Макмиллана