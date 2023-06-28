Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:59

Клэй Томпсон о переходе Криса Пола в «Уорриорз»: «Немного странно, но я в восторге»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон отреагировал на переход в команду Криса Пола.

Ранее экс-игрок «Финикса» был обменян в «Вашингтон», который договорился о переходе 38-летнего ветерана в «Уорриорз». «Уизардс» получат взамен Джордана Пула.

«Когда доводится играть вместе с человеком, который был одним из лучших баскетболистов поколения — это честь. Немного странно, что Крис Пол перешел в «Уорриорз» после всего, что было, после всех наших сражений. Он возглавлял команды, которые были близки к тому, чтобы остановить нас, или даже те, которые это делали, как это было в 2014 году.

Мне кажется, он добавит нам уверенности и лидерскую составляющую, нам это точно не помешает. Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером. Я в восторге», — цитирует Томпсона The Athletic.

Ранее на обмен 38-летнего разыгрывающего отреагировал Дрэймонд Грин.

В плей-офф НБА-2014 «Клипперс» обыграли «Голден Стэйт» в первом раунде со счетом 4-3. В решающей игре Пол набрал 22 очка и сделал 14 передач.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Клэй Томпсон
Крис Пол
0
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хортон-Такер воспользовался опцией на 11 миллионов долларов в контракте с «Ютой»