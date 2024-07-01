Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:16

Томпсон перейдет в «Лейкерс» или «Даллас», Леброн уже связался с защитником «Голден Стэйт»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс связывался с защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном сразу после открытия рынка свободных агентов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что время Томпсона в «Уорриорз» по сути закончилось и 34-летний американец ведет переговоры с «Лейкерс» и «Далласом».

«Переговоры пройдут 1 и 2 июня, но решения в эти дни не будет», — сказал Воджнаровски.

Томпсон играет за «Голден Стэйт» с 2011 года. Он четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Защитник провел за клуб 793 матча и в среднем набирал 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Клэй Томпсон
Леброн Джеймс
2
Обсудить
Читайте также
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
«Зенит» предложил «Торино» 25 миллионов евро за серба Илича
Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Форвард «Индианы» Оби Топпин продлит контракт на 4 года и 60 миллионов долларов

Форвард «Далласа» Деррик Джонс подписал 3-летний контракт с «Клипперс» на 30 миллионов долларов