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НБА

24 ноября, 23:01

Защитник «Лейкерс» Беверли дисквалифицирован на три матча за толчок соперника в спину

Иван Шитик
Корреспондент
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НБА дисквалифицировала разыгрывающего «Лейкерс» Патрика Беверли на три матча без сохранения зарплаты, сообщает ESPN.

Такое наказание игрок получил за то, что он толкнул центрового «Финикса» Деандре Эйтона в спину и повалил на паркет.

Инцидент произошел на последних минутах гостевого матча «Лейкерс» против «Санс» (105:115).

Перед данным эпизодом Девин Букер накрыл Остина Ривза, судьи зафиксировали нарушение. Эйтон подошел и стал что-то говорить защитнику «Озерников», который находился в лежачем положении. В этот момент Беверли и подскочил к центровому.

В результате инцидента Беверли был удален с площадки, Букер получил неспортивный фол первой степени.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
Патрик Беверли
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