Дончич — об игре с Леброном Джеймсом в одной команде: «Мечта стала реальностью»

Словенский защитник Лука Дончич поделился мнением о том, что будет играть в одной команде с Леброном Джеймсом. 2 февраля 25-летний баскетболист присоединился к «Лейкерс», перейдя из «Далласа».

«Мечта стала реальностью. Я всегда пытался брать с него пример. Я столько всему могу научиться. Это потрясающее ощущение», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем набирал 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за игру. За свою карьеру он пять раз становился участником Матча всех звезд НБА.

40-летний Леброн Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года.