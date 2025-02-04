Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 21:15

Дончич — об игре с Леброном Джеймсом в одной команде: «Мечта стала реальностью»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Словенский защитник Лука Дончич поделился мнением о том, что будет играть в одной команде с Леброном Джеймсом. 2 февраля 25-летний баскетболист присоединился к «Лейкерс», перейдя из «Далласа».

«Мечта стала реальностью. Я всегда пытался брать с него пример. Я столько всему могу научиться. Это потрясающее ощущение», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем набирал 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за игру. За свою карьеру он пять раз становился участником Матча всех звезд НБА.

40-летний Леброн Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года.

Баскетбол
Леброн Джеймс
Лука Дончич
Читайте также
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя