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Батлер — о травме: «Это тяжело, когда ты выбываешь. Я знаю, что могу помочь команде»

Мария Гусева
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Защитник «Майами» Джимми Батлер высказался о своей травме. Баскетболист получил растяжение связок в матче против против «Индианы» (108:111).

«Это тяжело, когда ты выбываешь. Я не специально это делаю, очевидно. Но на данный момент это расстраивает. Я могу представить, что чувствуют мои товарищи по команде и мой тренер. Но я хочу быть там, честно. Потому что я думаю, что могу помочь команде. Я знаю, что могу помочь. Я со всем разберусь , и мы проведем серию побед», — цитирует Yahoo Sports Батлера.

«Майами» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 16 побед и потерпела 17 поражений в текущем сезоне.

БК Майами Хит
Джимми Батлер
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