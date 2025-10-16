Защитник «Никс» Брогдон решил завершить профессиональную карьеру

Защитник «Никс» Малкольм Брогдон решил завершить карьеру баскетболиста после девяти сезонов в НБА.

«Я официально завершаю свою баскетбольную карьеру. Я с гордостью отдавал свой разум, тело и дух игре на протяжении последних нескольких десятилетий. Несмотря на то что мне пришлось многим пожертвовать, чтобы попасть сюда, я получил много наград.

Я глубоко благодарен за то, что пришел к этому моменту на своих собственных условиях и теперь могу пожинать плоды своей карьеры вместе с семьей и друзьями. От всего сердца благодарю всех, кто участвовал в моем путешествии», — цитирует ESPN 32-летнего американца.

Брогдон в сезоне-2024/25 в 24 матчах за «Вашингтон» набирал в среднем 12,7 очка, выполняя 3,8 подбора и 4,1 передачи.

Баскетболист был выбран «Милуоки» на драфте НБА в 2016 году под 36-м номером. Он также играл за «Индиану», «Бостон» и «Портленд». Перед сезоном-2025/26 перешел в «Никс».