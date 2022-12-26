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Сегодня, 06:31

Зайон Уильямсон покинул коронавирусный протокол НБА и сможет сыграть против «Индианы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон покинул коронавирусный протокол НБА, сообщает ESPN.

Из-за проблем со здоровьем 22-летний американец пропустил два последних матча «Пеликанс» против «Сан-Антонио» (126:117) и «Оклахомы» (128:125). Ожидается, что баскетболист сможет принять участие в игре против «Индианы», которая состоится 27 декабря (начало — в 4.00 мск).

В сезоне-2022/23 Уильямсон провел 25 матчей за «Нью-Орлеан», он набирает в среднем 25,2 очка, 7,2 подбора и 4,7 ассиста за игру.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
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