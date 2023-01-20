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Жоаким Ноа в необычном наряде посетил матч «Детройт» — «Чикаго» в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
19 января. «Детройт» — «Чикаго» — 108:126. Жоаким Ноа.
Фото Reuters
19 января. «Детройт» — «Чикаго» — 108:126. Жоаким Ноа.
Фото Reuters
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Бывший игрок НБА Жоаким Ноа посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Детройтом» и «Чикаго» (108:126) в Париже.

37-летний француз пришел на «Аннор Арену» в кроксах, штанах, заправленных в носки, ярком халате и панаме.

Ноа играл за «Чикаго» в НБА с 2007 по 2016 год. Дважды он участвлвад в Матче звезд НБА: в 2013 и 2014 годах.

19 января. "Детройт" - "Чикаго" - 108:126. Жоаким Ноа. Фото Reuters
19 января. «Детройт» — «Чикаго» — 108:126. Жоаким Ноа.
Фото Reuters

Также этот матч посетили другие звезды спорта: легенда НБА Мэджик Джонсон, эск-футболист «Барселоны» Жерар Пике, пилоты «Формулы-1» Шарль Леклер, Пьерр Гасли и Эстебан Окон.

БК Чикаго Буллз
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«Чикаго» обыграл «Детройт» в Париже