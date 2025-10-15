Лукич о Демине и Голдине: «Надеюсь, что в ближайшее время встретимся лично»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в разговоре с «СЭ» подчеркнул, что в ближайшее время может встретиться с нашими игроками, которые выступают за рубежом.



«Как бы я оценил последние выступления Демина, Голдина и Амосова? Тут отвечу так: я слежу за всеми ребятами с русским паспортом, которые выступают за границей. Неважно они играют в топовом дивизионе или в третьей лиге в той же Испании. Надеюсь, что в ближайшее время со многими из них у меня получится поговорить не только по телефону, но и лично. Очень важно держать близкий, откровенный контакт с игроками, выступающими за пределами России. Им необходимо дать понять, что мы не забываем о них. В случае необходимости готовы протянуть руку помощи», — сказал Лукич «СЭ».



Ранее Лукич ездил в командировку в США в конце 2024 года, пообщавшись со всеми россиянами, который на тот момент выступали в NСАА.