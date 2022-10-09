Четырехкратный чемпион НБА сломал челюсть своему партнеру. Теперь с ним могут не продлить контракт и зовут побоксировать за 10 миллионов

Дрэймонд Грин влип в неприятную историю — соперничество за новые контракты перешло грань разумного.

НБА — очень специфическая лига. Как сказал в недавнем интервью «СЭ» наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло, все карты может спутать одна травма, один обмен, один неудачный момент. Это межсезонье великолепно иллюстрирует слова титулованного тренера. Финалисты прошлого сезона — «Голден Стэйт» и «Бостон» — сумели сохранить всех своих лидеров, но вступают в новый чемпионат, мягко сказать, не в лучшем состоянии. Причем из-за событий, лишь косвенно связанных с баскетболом. Лучшая команда «Востока» осталась без главного тренера — Име Удока на год отстранен от работы за служебный роман. Многие эксперты сомневаются, что после подобного расследования «Селтикс» решится вернуть специалиста в сезоне-2023/24. А ведь именно с приходом Удоки Смарт, Браун и Тейтум вышли на новый уровень.

«Голден Стэйт» же может лишиться своего лучшего защищающегося Дрэймонда Грина. Четырехкратный чемпион НБА во время тренировки набросился на своего одноклубника Джордана Пула, ударив его кулаком в челюсть. Появившееся в Сети видео инцидента вызвало большой резонанс. Грин извинился перед партнером и заявил, что покинет расположение команды на неопределенный срок. Когда он вернется — сказать сложно, но, судя по всему, в команде явно нет чемпионской атмосферы. Вероятно, что все дело в соперничестве за новый контракт.

Деньги решают

По окончании сезона-2022/23 сразу у трех важных игроков «Воинов» заканчиваются контракты. Помимо Грина и Пула, речь идет об Эндрю Уиггинсе. Последний стал полноценной замену Кевину Дюранту, а в серии с «Далласом» в чемпионском плей-офф-2021/22 творил невероятные вещи, затмив Луку Дончича. Вероятность, что «Голден Стэйт» продлит первого номера драфта-2014, — 99 процентов. А вот по Грину и Пулу есть вопросы. Слишком уж большой налог на роскошь платит Джо Лейкоб (за сезон-2022/23 придется выложить 170 миллионов долларов). Если же оставить всех троих на новые контракты, то эта сумма может превысить 200 миллионов. Причем на несколько лет вперед.

Поэтому высока вероятность, что боссам клуба придется выбирать кого-то одного из них. В интервью Bleacher Report один из влиятельных агентов на условиях анонимности отметил, что для руководства клуба сохранение Пула имеет приоритет перед опытным форвардом: «Я не думаю, что «Уорриорз» легко обменяли бы Грина прямо сейчас, даже учитывая инцидент. Они попытаются сохранить обоих. Пул, очевидно, является приоритетом. Дрэймонд и даже Клэй Томпсон косо смотрели на Пула, но это неудивительно, поскольку он обошел их обоих с точки зрения ценности для команды».

Это правда. Пул был выбран в конце первого раунда драфта 2019 года и за три сезона стал практически незаменимым игроком организации. Суперэффективный баскетболист, который может делать все что угодно в нападении и быть очень полезным в защите. Напрашиваются сравнения с Винни Джонсоном, двукратным чемпионом НБА в составе «Детройта». Прошлогодний чемпионский титул — большая заслуга Пула.

К тому же Джордану всего 23 года, Грин на девять лет старше. Да, Дрэймонд по-прежнему великолепно действует в обороне и уже золотыми буквами вписал свою фамилию в историю НБА. Но провожать его на пенсию будет, вероятно, другой клуб НБА. А его удар по лицу Пулу — пожалуй, самый необъяснимый эпизод в НБА за многие годы.

«Я давно в НБА, но не видел ничего подобного, — рассказал тренер «Финикса» Монти Уильямс. — Если вы находитесь в этой лиге достаточно давно, вы обязательно видели напряженные моменты, но обычно это два поднятых вверх локтя, и парни начинают выяснять отношения. Что-то в этом роде. Когда я увидел это видео, я понял, что ситуация тяжелая. Она уже перешла границы, когда все можно решить разговором с участием тренера. Я знаю Дрэймонда. Он страстный, он эмоциональный, при этом — заботливый парень. Увидев его в таком свете, я подумал: «Черт возьми, он ведь не такой». Я работал с ним в олимпийской сборной, и это не тот парень, которого я знаю».

«После такого удара невозможно снова стать партнерами по команде», — резюмировал в своих социальных сетях защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье.

Последний раз такой инцидент случался в НБА в 2017 году, когда во время тренировки «Чикаго» подрались Бобби Портис и Никола Миротич. После того как ребята потолкались, Портис нанес удар, которым сломал челюсть сербскому форварду. Миротича отправили в больницу, а Портиса дисквалифицировали на 8 матчей. В скором времени Никола вернулся в Европу.

Бобби Портис. Фото Соцсети

Увольнение за «слив»

Портал TMZ Sports сообщает подробности инцидента. Якобы Пул постоянно жаловался на фолы во время двусторонней игры, поэтому Грин неоднократно назвал его «сукой». Ситуация обострилась, когда Пул якобы сказал: «Ты знаешь, что происходит, Дрэймонд». По-видимому, намекая на ситуацию с продлением контракта. После этого Грин набросился на Пула, якобы ответив: «Нет, я не знаю. А что происходит?» После этого произошел тот самый удар.

Хотя Грин это опровергает: «Я не лезу в чужие карманы. Текущие переговоры по контракту не имеют абсолютно никакого отношения к ситуации».

Хотя, пожалуй, главный вопрос в этой истории — не суть разговора Грина и Пула, а как видео с тренировки действующих чемпионов попало в общий доступ: «За 32 года в НБА я видел, наверное, более 20 драк. Это не должно выходить за стены нашего зала. Мы должны лучше справляться с такими ситуациями», — прокомментировал инцидент главный тренер «Воинов» Стив Керр.

Джордан Пул. Фото Global Look Press

По сообщениям инсайдеров, «Голден Стэйт» начало внутренние расследование, чтобы выяснить, кто именно из сотрудников решил слить видеозапись. Помимо игроков, в зале находилось около 20 человек персонала, поэтому сделать это будет не так сложно. Сотрудник будет немедленно уволен, и у него не будет возможности устроиться в другой клуб лиги. Сурово.

Грин же пока временно отстранен от тренировок: «Я извинился за это перед командой и Джорданом, — подчеркнул Грин в разговоре с журналистами. — Моя задача — восстановить доверие в этой раздевалке. Я допустил большую ошибку. Я провалился как лидер и как человек. Хочу все исправить и немедленно приступить к работе, которая потребуется для этого. Не думаю, что братство исчезло».

При этом Грин допускает, что может принять участие в матче открытия сезона — 19 октября против «Лейкерс». Правда, за это должна проголосовать команда. Лобби у Дрэймонда сильное: Карри, Томпсон, Игудала. Все старожилы точно проголосуют за своего давнего товарища, но как поступят молодые? На месте Пула, по идее, мог оказаться любой из них.

Инцидент вышел далеко за пределы баскетбола. Тему подхватил боксер и видеоблогер Джейк Пол (его брат Логан Пол бился с Флойдом Мейвезером). Джейк предложил Дрэймонду выйти на ринг за 10 миллионов долларов в ближайшем шоу Most Valuable Promotions. И даже выбрать себе любого из соперников промоушена.