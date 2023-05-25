«Сабонис разорвал американцев в тапках и после пива». Как звезды НБА сыграли на Красной площади

В 1994 году баскетбольное шоу в Москве было под угрозой отмены из-за ложного сообщения о минировании.

16 июня 1994-го президент России Борис Ельцин подписал распоряжение о проведении уникального международного матча по баскетболу, посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками поединка стали команда СССР, состоящая из победителей Олимпиады-1988, и коллектив ветеранов НБА.

Ветераны СССР — Звезды НБА — 96:74

Состав СССР: Александр Волков, Игорь Корнишин, Сергей Тараканов, Игоре Миглиниекс, Валерий Тихоненко, Андрей Ольбрехт, Сергей Базаревич, Сергей Грезин, Андрей Спиридонов, Арвидас Сабонис.

Состав НБА: Адриан Дэнтли (Детройт), Трент Такер (Нью-Йорк), Селрик Маршалл (Бостон), Уолтер Дэвис (Феникс), Брюс Сэллес (Чикаго), Деррил Уолкер (Нью-Йорк), Рон Хассел (Сиэтл), Дейв Раумфли (Индиана), Седрик Тони (Кливленд), Джо Валентайн (Денвер).

Тренеры: Александр Гомельский — Оскар Робертсон.

17 июня 1994. Москва. Красная площадь.

Игровую площадку построили между Мавзолеем и памятником Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. На игру пришли несколько тысяч зрителей, которых разместили на временных трибунах у Мавзолея, на Лобном месте и у ограды собора Василия Блаженного.

Спустя полчаса после начала матча в ближайшее отделение милиции позвонил неизвестный, сообщив, что Красная площадь заминирована. Матч прерывать никто не решился. К счастью, это оказалось ложным сообщением.

Матч звезд СССР и НБА на Красной площади. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Намного серьезнее оказались последствия матча. Продолжение баскетбольного шоу могло закончиться трагедией. Пять игроков «звезд Сеула» — Арвидас Сабонис, Александр Волков, Игоре Миглиниекс, Валерий Тихоненко и Игорь Корнишин с острым отравлением попали на следующее утро в инфекционный корпус Центральной кремлевской больницы. Тяжело перенес желудочные проблемы Сабонис, один из главных инициаторов встречи в Москве. У Тихоненко открылась язва.

Пострадали и американцы, которых отравление настигло в воздухе, по пути домой. Одного из баскетболистов пришлось при промежуточной посадке госпитализировать. Виновник отравления — завтрак с сосисками и яичницей в ресторане столичного «Новотеля», где жили участники представления на главной площади страны.

Участник матча звезд Базаревич вспоминал в «Разговоре по пятницам» обстоятельства игры на Красной площади. Россиянин признался, что больше всех его удивил Сабонис.

— Ветеранам НБА должны были противостоять олимпийские чемпионы Сеула, — говорил Базаревич. — Но всех не соберешь, поэтому Александр Яковлевич пригласил Спиридонова, Грезина, Корнишина, Ольбрехта и меня. Сабас приехал, играть не планировал. В гостинице дул пиво, в автобусе всю дорогу курил. Чем доводил меня до белого каления — не выношу запах табака. Когда же он увидел, сколько зрителей, затушил сигарету и крикнул: «Саша, кеды!»

— Гомельскому?

— Да. Площадку соорудили между Мавзолеем и Лобным местом. Вокруг все было забито болельщиками. Ни кед, ни кроссовок под размер Сабониса не нашлось. Только старенькие адидасовские тапочки. Мы смеялись: «Может, их сверху тейпом обмотать, чтоб не терял на ходу?» Но даже в тапках, после пива, американцев разорвал!

— У Сабониса, кажется, 53-й размер ноги?

— Около того... Был еще интересный эпизод на предолимпийском турнире в Бадахосе в 1992-м. Догадывался, что Сабонис в Испании популярен, но масштаб не представлял. Весь вечер в баре к нему тянулась вереница абсолютно незнакомых людей. Словно ходоки к Ленину. Сабас не подавал виду, что его это напрягает, всех угощал. Я спросил Куртинайтиса: «Как же он здесь живет?» Тот улыбнулся: «Да нормально. Убирает за обедом бутылочку вина — и прекрасно себя чувствует...» А Марчюленис с Эйникисом в Бадахосе загремели в полицию.

Сергей Базаревич. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Что натворили?

— Эйникис после победы над сборной России напился. Переворачивал столы на ночном рынке. Приехала полиция. Марчюленис отправился вызволять товарища, его тоже замели. Просидели до утра. Литовцы обыграли нас с разницей в 30 с лишним очков. Так Марчюленис заявил журналистам, дескать, отомстили русским за оккупацию! На что его же партнеры по команде отреагировали: «Шарас, сдурел?»