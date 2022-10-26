Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых

Известный музыкант уже лишился из-за своих высказываний около полутора миллиардов долларов.

Прошедшая Неделя моды в Париже, кажется, поделила жизнь Канье Уэста на до и после. Он пришел на свой показ в толстовке с надписью White Lives Matter — что является полной противоположностью слогана движения Black Lives Matter (BLM). Объясняя свой эпатаж, Канье заявил: «Все, что Америка приготовила для нас, — это нищета, тюремное заключение и смерть. Поэтому не надо утверждать, что жизни афроамериканцев имеют значение. Не играйте с этим». Также Уэст позволил себе ряд спорных антисемитских высказываний в своих социальных сетях.

Минус полтора

Ответной реакции ждать долго не пришлось. Уэст, который является одним из самых известных сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, почувствовал на себе культуру отмены (социально-политический термин, который характеризует публичного человека, в один момент ставшего персоной нон грата, лишенного поддержки и чувства переживания в социальных или профессиональных сообществах).

Социальные сети рэпера с многомиллионной аудиторией были заблокированы, многие ведущие американские СМИ отказались впредь упоминать имя музыканта, многие радиокомпании и стриминговые сервисы объявили о запрете треков артиста, а давние партнеры разорвали контракты с Канье. В том числе компания Adidas, с которой рэпер сотрудничал с 2013 года над линейкой дорогих и популярных кроссовок Yeezy. По данным инвестиционного банка Cowen, от продуктов Yeezy Adidas получал от 4 до 8 процентов своих продаж.

Из-за сверхприбыли в компании долго сомневались, как реагировать на слова рэпера, который в том числе заявил, что немцы, основатели Adidas, имели прямую связь с нацистами. В итоге производитель экипировки выпустил пресс-релиз, где было сказано, что компания «немедленно прекращает партнерство с Канье Уэстом». По данным Forbes, из-за этого Уэст потерял порядка 1,5 миллиарда долларов и перестал считаться миллиардером (теперь его состояние оценивается в 400 миллионов).

«Уэст — это не просто человек, он икона поп-культуры с миллионами поклонников по всему миру, — написал в колонке для Financial Times генеральный директор Endeavour Ари Эмануэль, ранее призывавший развлекательные компании прекратить сотрудничество с актером Мелом Гибсоном за антисемитские высказывания. — И среди них есть молодые люди, чьи взгляды еще только формируются. Вот почему необходимо, чтобы все мы высказались. Ненависти и антисемитизму не должно быть места в нашем обществе, какие бы деньги ни стояли на кону. Те, кто продолжает вести дела с Уэстом, заставляют свою аудиторию сопереживать его ошибочной ненависти».

Канье Уэст. Фото Global Look Press

Так что же сказал Уэст?

Началось все с неоднозначной перепалки с другим известным рэпером P.Diddy (Шон Комбс). Канье зачем-то опубликовал в своих социальных сетях адрес Комбса, а затем выложил пост с заголовком «Иисус — еврей», в котором заявил, что объявляет войну P.Diddy.

«Это не игра. Ты будешь примером для всех евреев, которые надоумили тебя позвонить мне. Никто не смеет мне угрожать или оказывать на меня влияние. Я говорил тебе, это война. Займись собственными делами», — обратился Уэст к рэперу. Это сообщение было удалено модераторами социальной сети, а аккаунт Канье заблокирован.

Он перешел в твиттер, где не делал записи почти два года: «Я сейчас немного сонный, но когда я проснусь, я перейду в смертельный режим 3 против еврейского народа. Смешно, что я-то на самом деле не могу быть антисемитом, потому что темнокожие люди на самом деле евреи, а вы, ребята, со мной игрались и пытались прокатить любого, кто против вашей повестки».

После этого многие звезды сделали заявления, жестко осудив позицию Уэста. Высказалась и его бывшая супруга Ким Кардашьян, которая имеет от рэпера четверых детей. «Язык ненависти никогда не является нормальным или извинительным, — написал американская звезда реалити-шоу в твиттере. — Я поддерживаю еврейскую общину и призываю прекратить ненавистную риторику в их адрес».

Но Уэста уже было не остановить. В одном из интервью он заявил, что афроамериканец Джордж Флойд, ставший иконой движения BLM, в мае 2020 года умер из-за приема фентанила, а не из-за грубого задержания полицейскими Миннеаполиса, которые были признаны виновными в гибели мужчины судом (схожую позицию высказывал и Трамп). Это оттолкнуло от Канье и спортивное сообщество. Как мы знаем, именно игроки НБА и семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон были самыми активными в продвижении культа BLM в массы.

Канье Уэст. Фото Getty Images

Минус Джалейн

Во вторник, 25 октября, один из лидеров «Бостона» Джалейн Браун расторг контракт с агентством Уэста Donda Sports. Хотя изначально заявил, что останется верным своему давнему товарищу.

«В последние дни я лучше разобрался в ситуации и понял, что мои прошлые высказывания недостаточно ясно выражают мою позицию против недавних публичных выступлений [Уэста]. Прошу прощения за это и постараюсь быть максимально открытым. Я всегда был и всегда буду против антисемитизма, ненависти, ложных и вредоносных теорий в любом виде. Таким образом, после обсуждения ситуации я признаю, что мой голос и моя позиция больше не могут сосуществовать в пространстве, которое не соответствует моим принципам или ценностям. В связи с этим я прекращаю мое взаимодействие с Donda Sports», — говорится в заявлении Брауна.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его программа The Shop с Уэстом не будет опубликована. Форвард посчитал, что Канье высказывал «опасные стереотипы» и «разжигал ненависть» во время записи.

Хэмилтон пока не высказывался об Уэсте. Известно, что они давние друзья. В Сети можно найти множество их совместных фото. Хэм даже публично призывал Канье стать кандидатом на пост президента США. В итоге Канье поучаствовал в выборах в 2020 году, набрав около 60 тысяч голосов. Избиратели проголосовали за рэпера в 12 штатах: Айове, Арканзасе, Колорадо, Айдахо, Кентукки, Луизиане, Миннесоте, Миссисипи, Оклахоме, Теннесси, Юте и Вермонте. В каждом из этих штатов он набрал менее одного процента голосов избирателей.

Сейчас музыкант очень далек от президентских выборов.