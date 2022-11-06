«Показал ей свои гениталии девять раз». Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом

Скандал в главной баскетбольной лиге мира.

Американская полиция начала расследование в отношении бывшего защитника «Сан-Антонио Сперс» Джошуа Примо, который обвиняется в домогательствах к доктору команды во время психологических консультаций. Иск подала сама врач Хиллари Коутен. По ее словам, 19-летний игрок «девять раз» обнажал перед ней свои гениталии во время сеансов.

Что произошло?

Офис шерифа округа Бексар сообщил Associated Press, что «установил контакт с жертвой, причастной к инциденту с Джошуа Примо». В своем иске бывший психолог команды заявила, что клуб не сделал ничего, чтобы остановить безобразия, которые творил Примо, и решить ее проблемы. В заявлении также упоминается, что Коутен просила о встрече с генеральным менеджером «Сан-Антонио» Брайаном Райтом. Но Райт постоянно откладывал разговор, проведя его только через несколько месяцев, и демонстрации половых органов не прекратились.

Первый раз врач столкнулась с эксгибиционистскими представлениями Примо в декабре 2021 года. Но в новом году Коутен продолжала консультировать баскетболиста, несмотря на опасения. В итоге в команде ее еще и выставили виноватой в клевете и сделали изгоем, что вылилось в непродление контракта в августе.

Джошуа Примо (справа). Фото Global Look Press

Игрока тоже уволили

Интересно, что «Сперс» расстались с Примо буквально за час до домашней игры с «Чикаго» 28 октября. Однако тогда формулировка была выбрана максимально дипломатичная: «Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе это решение послужит наилучшим интересам как организации, так и Джошуа», — говорил генеральный директор клуба Буфорд.

Сам Примо был более многословен:

— Я знаю, что вы все удивлены сегодняшним объявлением, — сказал он ESPN. — Я обращался за помощью, чтобы справиться с предыдущей травмой, которую я перенес, и теперь воспользуюсь этим временем, чтобы более полно сосредоточиться на лечении моего психического здоровья. Я надеюсь, что смогу обсудить эти вопросы в будущем, чтобы я мог помочь другим, кто пострадал подобным образом. Я ценю уединение в этот период, — сказал канадец.

Клуб уже прокомментировал озвученные Коутен обвинения. Клуб не согласен «с точностью фактов, деталей и сроков, представленных сегодня».

Джошуа Примо (слева). Фото USA Today Sports

Баскетболист настаивает на расизме

Известнейший тренер «Сан-Антонио» Грег Попович также ушел от ответа на вопрос о поведении своего защитника. Мол, не может прокомментировать, когда ему впервые сообщили о странностях в поведении Примо и какие действия предпринял клуб, потому что теперь это юридический вопрос и идет расследование. При этом Попович известен как любитель «социалочки» и участвовал в инициативах по защите гражданских прав. Теперь же он предложил подождать, пока всплывут подробности.

Источники сообщают, что Попович был в курсе жалоб Коутен и хотел с ней «поступить справедливо», по словам главы отдела кадров. Но, видимо, не успел.

Интересно, что с другой стороны тут же посыпались не менее достойные аргументы. Примо, будучи темнокожим игроком, сказал, что Коутен «использует отвратительные стереотипы и страхи на основе расизма ради своей финансовой выгоды».

Дальше в американских СМИ началась битва источников. TMZ, например, написал, что обвинения были вызваны «неисправностью гардероба», а Примо «лежал на диване в баскетбольных шортах». Правда, не очень понятно — гардероб был неисправен девять раз? Тогда можно было не увольнять игрока, а починить шкаф. А другой источник, который цитирует Daily Beast, утверждает, что на демонстрацию органов баскетболиста пожаловались еще две женщины. Со своей стороны юристы Коутен говорят, что меры клубом были приняты слишком поздно и в недостаточном объеме. Кажется, впереди в американском баскетболе очень интересный судебный процесс.